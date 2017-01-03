最愛看書星座、生肖 魔羯座、肖猴居冠

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我要評比

新北市立圖書館統計2016年新北市民一共借閱了890萬冊書籍，依借閱冊數，最喜歡閱讀的5大生肖冠軍生肖猴，占11%、亞軍生肖豬，占10.2%、季軍生肖馬，占10%、第4名生肖蛇，占9%、第5名生肖雞，占8.8%。

前5大星座則為冠軍摩羯座，占11%、亞軍天秤座，占10%、季軍水瓶座，占9.4%、第4名金牛座，占9.2%、第5名巨蟹座，占8.6%。

此外，女性的閱讀量比男性多215萬冊。

(中時)