陸農業部：5年完成農村股份合作制改革
中國大陸農業部長韓長賦今天指出，推進農村集體產權制度改革非常緊迫，將用3年左右的時間完成各類資產的全面清產核資，5年左右時間有序的推進經營性資產股份合作制改革。
綜合中新網、澎湃新聞等陸媒報導，中國大陸國務院新聞辦今天舉行記者會，農業部長韓長賦、副部長陳曉華介紹「中共中央國務院關於穩步推進農村集體產權制度改革的意見」。
韓長賦說，中國大陸農村集體經濟組織積累的大量資產在管理上存在問題，因此推進農村集體產權制度改革非常必要、非常緊迫。
所謂「農村集體資產」指中國大陸鄉（鎮）、村、組等集體經濟組織成員，在合作化初期以土地、耕畜、農具入股及以後長期生產經營積累形成的公共財產。
官方數據顯示，截至目前，中國大陸農村集體經濟組織擁有土地等資源性資產66.9億畝，各類帳面資產人民幣2.86兆元。
韓長賦表示，當前中國大陸農村集體資產管理面臨「兩個適應」問題。一是要適應健全社會主義市場經濟體制新要求，透過深化改革，盤活集體資產，增添發展新活力；二是要適應城鄉一體化發展新趨勢，防止農村集體資產流失，切實維護農民合法權益，讓廣大農民分享改革發展成果。
韓長賦強調，在這情況下，大量的集體資產，如果不盤活整合，就難以發揮應有的作用；如果不盡早確權到戶，就存在流失或者被侵占的危險。
中共第18屆中央委員會第3次全體會議提出賦予農民更多財產權利，2015年並在全大陸29個縣（市、區）展開發展農民股份合作、賦予農民對集體資產股份權能改革試點。1060103
(中央社)
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