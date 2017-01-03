一例一休 呂秀蓮：我也是受害者

前副總統呂秀蓮（見圖）說，一例一休上路如果不對就不要做，做錯就要趕快改。（資料照片 姚志平攝）

前副總統呂秀蓮今天接受電台專訪時，發言再度辛辣，提到「一例一休」的新政策，呂秀蓮說「我也是受災戶」。

提到這次參加美國新任總統川普就職祝賀團，呂秀蓮認為，蔡英文應該邀請馬英九或是吳敦義參加，馬英九執政時就邀請她去參加，「柯林頓、歐巴馬我都去過，我不稀罕」。

呂秀蓮今天上午接受「POP搶先爆 主持人黃光芹」專訪，呂秀蓮說，蔡英文總統上台6個月來，很多政策要說明，但簡單的事情都被複雜化，政府優先順序好像沒有掌握好，像一例一休，好心好意要讓勞工增加假期，結果現在沒有人歡迎，漲價一定，現在寺廟和教堂周末都不開，不然就是周六日全民都睡覺嗎？

她說，勞資雙方休假應該要有彈性，總時數等等可以控制，但是要給彈性讓資方勞方去調配，這是各部會都要協商的問題。一例一休上路一定會造成物價波動，政治責任一定要負，如果不對就不要做，做錯就要趕快改。

被問到，內閣改組可以因應民調下滑的局面嗎？她說，經過這麼久，有些人進入狀況，有些人還是沒進入狀況，趕快換吧。

呂秀蓮也說，目前看林內閣或是蔡英文除了新潮流外，其他有經驗的人都踢到一邊。被問到，蔡英文都用二軍嗎？呂則說，可以看得出來，高雄市去這麼多人；另一派是則是「老藍男」，而蔡用人唯親，只用口袋的人，政大幫最多。

被主持人問到，是否覺得川普就職祝賀團團長游錫堃層級太低？呂秀蓮認為，可以派游錫堃，但是層級要分量夠的話，可以請馬、吳或是立法院長去層級比較高。

對於蔡英文總統即將出訪，呂秀蓮說，「大家take it easy，讓蔡總統快快樂樂出門，平平安安回家」。對於教廷的邦交問題，呂秀蓮認為，越在乎，籌碼越高，不要鎖定哪一個國家，製造緊張。教廷不同於其他邦交國，大家不要一直吵，吵得他們非斷交不可。

談到中共介入我國的外交關係，呂秀蓮表示，習近平面臨十九大，要小心翼翼內部不要出差錯，台灣全面斷交是不至於。中共通過國家安全法，成立中央國家安全委員會，她手上拿到一份文件，這兩年來她到處公開、求證，文件是2015年1月中共國安會的對台工作檢討報告，裡面指出2016年到2017年是解決台灣問題的關鍵年，大家要注意。

由於上次總統出訪，就發生雄三飛彈事件，呂秀蓮表示，總統府秘書長是重要幕僚長，國安會秘書長最好不要和總統一起出訪，因為有人要固守。

主持人也問到，這次春聯寫「自自冉冉」風波，呂秀蓮說，她肯定這次春聯是用總統、副總統具名，她擔任副總統時是用總統與夫人具名。

(中時)