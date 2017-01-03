本屆台北國際書展 讀享時光為主題

第25屆台北書展將於2月8日至13日在世貿一、三館舉行。本屆不設主題國而以「讀享時光」為主題館，書展基金會董事長趙政岷指出：「今年，是個機會讓我們重新回到台灣，看台灣的出版從過去、現在到未來，閱讀走過什麼？」

本屆書展邀請到名設計師李明道設計的主視覺「樂讀行走人」，以6米高的行走中的巨人為題，心臟是轉動的書本造型，象徵書本作為驅動靈魂的重要存在。此外，在回顧台灣閱讀史的區域，由文訊雜誌社社長封德屏策展，設計「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」3個展覽。數位閱讀展區，今年將提供如電影、廣播、有聲書、VR、AR等，讓觀展者體驗不同媒界上的閱讀樂趣。

趙政岷指出，今年台北國際書展適逢元宵節前後，因此將首次在開展第一天，就開放下午3點後就全面開放一般民眾購票入場，首日展出就會到晚上9點。此外，今年的參展攤位數量增加了10%，希望讀者在書展裡看到出版的熱情，「不只選書、買書，也是一場嘉年華會，也對閱讀重燃熱情。」

(旺報)