日台交流協會新標誌 梅花與櫻花綻放
日本駐台代表沼田幹夫今天表示，日本交流協會更名為「日本台灣交流協會」，協會新LOGO中，代表台灣的梅花圖案放「日」字上，象徵日本的櫻花圖案放在「台」字上，象徵日台聯結。
「公益財團法人日本台灣交流協會」下午舉行揭牌儀式，並公布協會新的LOGO識別標誌。沼田幹夫致詞表示，去年調查發現，認識「日本交流協會」的台灣人不多，因此決定自今年1月在名稱中加入「台灣」二字，明確指出交流對象，讓外界更認識。
沼田幹夫說明，在協會新的LOGO中，「日本台灣交流協會」字樣融入梅花與櫻花圖案，象徵台灣的梅花圖案放在日本的「日」字上，象徵日本的櫻花圖案則放在台灣的「台」字上，代表日台間的深厚信賴與強烈聯結。
沼田幹夫說，日本交流協會時期的標誌仍將繼續搭配使用，該圖案是代表日本與台灣雙方的緞帶，結下羈絆；另一個意思則是中央的圓形代表太陽，與4道日冕光芒，照亮在活躍於日台之間的人們。未來協會將與新的名稱和標誌，繼續扮演日台間的橋梁。1060103
(中央社)
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