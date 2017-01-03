大陸居民8成以上 早餐營養不足

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解放日報引述調查指出，8.6%的大陸居民不能保證每天吃早餐，早餐營養不足比例達80%以上。「早上吃少、晚上吃好」這種不合理的膳食結構正影響大陸居民健康。

調查由中國健康教育中心指導，中國疾病預防控制中心營養與健康所、中國營養學會、清華大學健康傳播研究所提供學術支持的安利紐崔萊營養中國行活動所發布。

調查顯示，大陸人群能量攝入每10年下降80卡路里，超重、肥胖比例卻急劇上升，目前超重率幾乎達30%。科學合理的膳食結構應該是「早上吃好、晚上吃少」，出現這一怪現象的原因是民眾膳食結構不盡合理。

調查顯示，大陸居民早餐營養不充足的比例在80%以上，其中6至12歲人群為82.2%，13至17歲為80.7%，18至44歲為80.9%，45至59歲為81.4%， 60歲以上為80.1%。

總體來說，兒童、女性、貧困地區人群的早餐營養亟待關注。

中國疾病預防控制中心營養與健康所營養與健康教育主任劉愛玲說，營養早餐應該具備5個條件，即有澱粉類食物、優質蛋白質類食物、富含膳食纖維和維生素C的果蔬與堅果，以及健康的烹飪方式。

科學合理的早餐還應做到：主食豐富，粗細糧搭配、糧豆搭配、糧薯搭配；保證含有豐富優質蛋白質的食物（雞蛋、豆製品、瘦肉、牛奶、奶酪等）。1060103

(中央社)