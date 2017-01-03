老夫子作者逝世 港人從小就愛看

我要評比

香港著名漫畫「老夫子」的作者王家禧在美國逝世，享壽93歲。過去數十年來，「老夫子」是不少港人從小就閱讀的本地漫畫。

本地電子媒體今天報導，擁有「老夫子」的哈媒體指出，王家禧於元旦日在美國因為器官衰竭離世。

王家禧於1925年生於天津，1956年移居香港，曾經在教會負責繪畫，其後以長子「王澤」的名字為筆名創作「老夫子」。

在「王澤」筆下，「老夫子」有3名主角，他們是「老夫子」、「秦先生」和「大蕃薯」，作者以幽默輕鬆方式描繪各人，並藉著他們呈現當時香港社會的人生百態。

而漫畫3名主角也是個性鮮明，深受香港及海外華人喜愛。

據報導，王家禧於80年代舉家移民美國，王澤後來接過父親的棒，繼續創作「老夫子」。

「老夫子」曾被改編成多套卡通片及電影。1060103

(中央社)