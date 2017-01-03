女子同居人將毒品放桌上 害三歲男童誤食昏迷

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這款父母！昨天基隆市1名黃姓女子（33歲），急忙抱著3歲兒衝進基隆醫院的急診室，表示兒子吃下同居人放在桌上的毒品，發生哭鬧、抽蓄等情形，院方見狀趕緊用導尿管第男童排毒，當下昏迷指數9，而警方除將母親帶回調查外，目前也傳喚黃女的同居人到案說明。

「醫生拜託救救我小孩！」據院方轉述，昨天上午10時許，黃女抱著小孩衝進急診室，表示小孩「誤食毒品」，產生類似抽蓄、情緒亢奮等症狀，醫師診斷後，發現男童對於外在刺激已經沒有反應，緊急施以吊點滴、排毒施救，並將男童送往兒童加護病房觀察。

不過院方詢問黃女到底男童誤食何種毒品時，黃女卻支吾其詞，後來警方抵達院方調查，黃女才透露，男童前天早上疑似將同居人放在桌上的安非他命吃下肚，後來行為產生異狀後，直到昨天上午才將男童送醫。警方聽聞後不敢大意，立即前往黃女家搜索，但家中疑似已遭清理，警方初步並未搜到毒品，同時間黃女同居人也不知去向。

警方表示，黃女的同居人有毒品、竊盜前科，而男童則是黃女與前夫所生。基隆市政府社會處指出，男童是列管的關注對象，如果醫院檢驗報告出爐，確定男童誤食藥品的確是毒品，將會實施緊急安置，避免類似情形再次發生。

基隆警二分局表示，黃女目前涉犯過失傷害、兒少法等罪，而同居人若真的持有毒品，則涉犯毒品、兒少法等罪。昨天黃女偵訊後已函送法辦，同居人則傳喚到案中。

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(中時)