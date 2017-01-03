春節離島第二波加班機 華信增36架次

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農曆春節將至，離島航線第2波加班機今天下午6時開賣，華信航空股份有限公司表示，將增開36架次，3744席機位，以滿足旅客搭機返鄉需求。

華信航空說，第2波加班機規劃針對目前需求較高的金門及澎湖離島航線，分別是台北-金門30架次、台北-馬公4架次、台中-馬公2架次，共36架次，3744個席位。

華信航空表示，這次加班機，除正班機364架次，也調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機增加運能，首波離島加班機226架次，第二波春節加班機36架次，共提供626架次、總計7萬1584席機位。1060103

(中央社)