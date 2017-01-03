彭博評比亞澳領袖 佐科威一枝獨秀

我要評比

近日公布的一項評比，根據匯率波動、經濟成長和民眾支持度，評比亞、澳8國國家領袖在2016年的施政表現，印尼總統佐科威成績亮眼，一枝獨秀。

彭博社（Bloomberg）評估亞洲和澳洲等國家領袖在2016年的表現。報告中顯示，在2016，佐科威成功提高印尼盾匯率2.41%，維持印尼經濟成長率5.02%，以及獲得69%的民眾支持度，表現亮眼。

彭博社針對亞洲和澳洲的8名國家元首，根據以上3個評估指標，即匯率波動、經濟成長和民眾支持度評比他們的表現。

這8名亞洲和澳洲國家領袖分別是即中國國家主席習近平、日本首相安倍晉三，印度總理莫迪、韓國總統朴槿惠，印尼總統佐科威、菲律賓總統杜特蒂、馬來西亞首相納吉（Najib Razak）和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）。

朴槿惠的綜合評比最差，韓元匯率下跌2.87%，經濟成長僅達2.6%的水平，民眾支持度狂瀉至4%的水平。

報告顯示，佐科威施政成績領先亞洲和澳洲其他國家領袖。像是菲律賓總統杜特蒂和馬來西亞首相納吉在國家匯率控制上表現不佳。

彭博社分析，佐科威總統不僅是一位政治高手，採取高明政治手段分而治之各政黨，最終成功牢牢控制國會各黨團三分之二的席次。佐科威政府推行的稅務特赦政策的成功也使得國家基礎設施建設的資金問題迎刃而解。1060103

(中央社)