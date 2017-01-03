香港人平均壽命全球居冠 日媒分析有這3點

香港夜景。(圖/達志影像/shutterstock提供)

日本厚生勞動省先前公佈調查，從2015年的平均壽命來看，香港男性為81.24歲，女性更高達87.32歲，皆居世界第一，打破一般人對日本是最長壽國家的印象。究竟香港人有何秘訣可如此長壽？對此，《日本經濟新聞》進行分析，提出3點觀察。

針對香港平均壽命居於全球之冠，《日本經濟新聞》從社會生活層面進行綜合分析，提出3點觀察，包括，「藥食同源的飲食生活」、「醫療設施完善」、「較低的吸煙率」。

第1點，「藥食同源的飲食生活」，報導裡寫道，香港許多人習慣每天都喝用肉和中藥材料燉煮的藥膳湯，並且會依照身體狀況的不同，去改變用料，這樣「藥食同源」觀點逐漸深入生活，讓港人食得健康。此外，香港主流菜餚，常以清蒸等手法烹飪，不太油膩，這也是為何港人的平均BMI指數僅21.2，遠低於日本。

至於第2點，「醫療設施完善」，香港的公立醫院和診所費用不高，讓港人能以低廉的費用享用高質量的醫療服務；且因為高密度的城市土地，就醫相對方便，間接影響平均壽命的延長。

最後，第3點，「較低的吸煙率」，香港政府長年以來，不斷地加強吸煙管制，除禁止室內吸煙外，也大幅提高煙草稅，讓在15歲以上的人口中，每天吸煙的香港人比例僅為10.6％，為日本的一半。

不過隨著香港人平均壽命增長，其隨之而面對的就是人口老齡化，加上未來少子化的衝擊，勢必是香港社會必須面對的問題。

(中時電子報)