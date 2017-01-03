環團：電業法若通過 電價恐翻倍漲

日前立法院經濟委員會初審通過《電業法》 ，不少公民團體表達批評，《電業法》將電業變成「非公用事業」後，電業缺乏公益性、公共性，恐為電業公司漫天喊價，收費將大亂，加上過去台電債台高築，將本求利下，電價恐翻倍成長。

去年12月中旬，立法院經濟委員會送出《電業法》 修正草案，26日朝野協商通過，第一階段將採「綠電先行」，開放再生能源可以直供或經台電代輸給用電戶，台電則在6到9年內轉形成控股公司，下轄發電與輸配電兩大公司，仍可以集團方式運作。

此法不但遭學者批評「被台電綁架」，今（3）天不少公民團體共同召開記者會，指責該法完全看不出未來運作模式，電業管理將陷入空前混亂，台電管理失調，成本上升，拆開的公司難以協調，總統蔡英文當選前後宣示的「不缺電」、「電價不漲」都會落空。

綠色消費者基金會董事長方儉指出，修法後把電業列為「非公用事業」，發電成本更不透明，缺乏公益性與公平性，電價恐遭人漫天要價，再加上台電變成法定機構「台灣電力股份有限公司控股母公司」，囊括發電業、輸配電業、公用事業售電業，比現行電業法更為壟斷、獨大，導致電力成本變高，電費恐增加1倍以上。

「綠電先行，成了綠電不行」，媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉說，此法第27條規定，發電業者要準備備用供電容量，難道核電廠還要購置半座反應爐備用嗎？近7年來，風與太陽光電發電量總和不到總發電量1％，9年後再生能源要達到20％，簡直與虎謀皮。

公民電力公司共同發起人林瑞珠表示，公民電力公司集合很多用戶變成一個集團用戶，來跟台電統一採購，才能享受比較低廉的流動電價，但新法刪除「全部向其他電業購電，轉供其他營業區域內一般需用或轉售其他電業」，成立公民電力公司將受阻礙，非全民之福。

公民團體指出，按照目前行政院版本的《電業法》 修正草案通過的話，幾乎可保證2025非核家園不可能實現，綠能更會成為泡影，難逃台電缺電威脅，電價必定會上漲，在不清楚電業法的情況下，絕不可貿然修法，否則民間團體將採取更激烈的抗爭。

(中時)