女鄰長拉扯失智婦致傷引爭議

苗栗市一位女鄰長，因不滿家門口屢遭92歲患有失智症的鄰居沈姓老婦丟垃圾、攀折樹蘭盆栽，於前往理論時，將老婦從座椅拉起，致使她跌坐地上受傷。女鄰長雖出面致歉，但家屬憤怒難平，表示不排除要提告。

該高齡92歲的沈姓老婦因罹患失智症，習慣到鄰居家摘折植栽花木，她在去年12月31日上午到對面吳姓女鄰長家門口妄自攀折樹蘭，鄰長不悅於是上門興師問罪，與家屬發生口角，鄰長又欲強拉老婦到派出所，讓原本坐藤椅上的老婦人跌坐地上，造成腿部和腰部出現瘀青。

沈婦之媳見狀，大喊「妳怎可以對我媽這樣子！」附近鄰居也幫忙扶起阿婆，並責怪女鄰長太過分，直到派出所員警協調才暫時化解糾紛。隨後，媳婦把影片PO上地方臉書社團，網友們心疼老阿婆，開始對女鄰長撻伐。

女鄰長的兒子事後雖代為向對方致歉，但沈婦家屬表示，身為鄰長，卻對一個失智的老人家「動粗」，不排除提傷害告訴。女鄰長稍晚也出面再度致歉，稱沈婦半年來幾乎每天到她家門口咆哮、丟垃圾、攀折花木、甚至便溺，實在不堪其擾，但對當天行為感到報歉。

(中時)