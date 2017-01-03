張姓毒蟲尾隨退休少將回家，強搶對方11萬元。（陳鴻偉攝）

警方查扣張嫌作案時的衣褲鞋子。（陳鴻偉攝）

退休老將軍一步出郵局，即遭歹徒盯上。（陳鴻偉翻攝）

張嫌的作案機車，車牌經過刻意磨損。（陳鴻偉攝）

94歲退將郵局領錢 遭毒蟲尾隨摀嘴搶11萬

高齡94歲的楊姓退休少將，今天上午9時30分左右前往莒光路郵局領錢，打算購買股票，但他帶著11萬現金離開時，遭36歲張姓缺錢毒蟲盯上，暗中跟著老翁，一路走回他西藏路住家2樓。

老翁進門後，張嫌立刻從後方摀住對方嘴巴，將現金全數搶走，隨後騎車逃逸，老將軍被搶後則立刻報警。

萬華警方到場後調閱監視器，鎖定1部可疑機車，中午12時許，偵查隊小隊長洪晨鐘在搶案現場查訪時，赫然發現張嫌又在附近，疑似要再搶一次，當場驅車將他擋下，與莒光路派出所同仁合力將張逮捕。

張向警方供稱，他因吸毒缺錢，日前積欠朋友20多萬，為了還錢只好搶劫，他表示得手的財物已還了9萬給對方，剩2萬在身上零花，因為金額不夠，所以他重回現場，準備再幹一票，警方偵訊後，依強盜罪將他移送法辦。

萬華分局另呼籲，年關將近，警方對提領鉅款的民眾，都有提供護鈔服務，以維護民眾安全，此外也將持續強化金融機構的安全防搶演練，讓民眾能過個好年。

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(中時)