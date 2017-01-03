范爺最捨得為男友李晨花錢 理由超乎想像！
女神范冰冰2014年與男星李晨合演《武媚娘傳奇》擦出愛火，認愛至今已1年多，兩人感情甜蜜，不時透過社群網站傳情，穩定到讓眾人頻催促他們快快結婚，而越愛越大方的兩人，最近聯袂接受採訪，范爺甜滋滋表示最捨得花錢在男友身上，但理由卻不是眾人想的那樣，讓人拍案叫絕。
據《新浪娛樂》報導，范冰冰與李晨日前一同接受訪問，被問到平常最捨得把錢花在哪兒？范爺竟毫不猶豫放閃表示：「給李晨買東西我最捨得」，然隨即話鋒一轉，解釋道：「反正我長得美，穿什麼都好，就算不是名牌，人家也覺得好看」，一席話讓網友笑翻，直呼不愧是范冰冰，果然做什麼、說什麼都是「霸氣」。
范爺除了展現霸氣自信外，當然不會忘了給自己的男人添臉面，她被問到男友的優缺點時，二度發糖直呼男友優點很多，「基本上，我覺得他是一個很正直的人」，至於缺點，范爺誇男友整體來說近乎完美，唯一可以嫌棄的，就是眉毛淡了點，被網友揶揄連嫌棄李晨都嫌棄得一臉甜蜜，羨慕死人了！
(中時電子報)
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