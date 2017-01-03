謊稱灣生後代 出版社：作者身世難查證
「灣生回家」紀錄片監製兼作家田中實加（陳宣儒）謊稱是灣生後代，也引發讀者對出版社的查證疑慮。時報出版董事長趙政岷說，「出版社不是徵信社，真的很難查作者的身世」。
田中實加謊報不實身分，受到外界抨擊，日前她透過遠流出版社發表聲明並向大眾道歉，而她寫的「灣生回家」一書內容也受到質疑，更引發讀者討論出版社的查證問題。
時報出版董事長、台北書展基金會董事長趙政岷今天表示，出版社基本上會就作者寫作的內容查證，包括作者寫作內容中所舉的年代等，編輯一般都會考究，但對於作者的身世部分，出版社查證實有困難，「出版社不是徵信社，真的很難查作者的身世」。1060103
(中央社)
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