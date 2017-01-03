孤獨怎麼解 吳克群寫歌當作看醫生

歌手吳克群今天表示，孤獨時，「寫歌是我最好的醫生」，把很多的話寫在歌裡，「寫進去就舒坦多了」，面對是喜劇、逃避是悲劇，該寫、該講的都在歌裡。

吳克群擔任Hit Fm 1月「hito大台柱」，現場分享孤獨退散處方箋。他說，失眠與孤獨一體兩面，戴眼罩或聽音樂都可幫助排除孤獨，但千萬別聽他的新歌「孤獨是會上癮的」，症狀會加重。

「孤獨是會上癮的」MV日前出爐後，吳克群在MV裡濕身站在水中央淚崩，引起大眾共鳴。他說，當初拿DEMO給化妝師聽，化妝師戴耳機聽，聽完第一次覺得還好，聽兩次後卻直接淚流滿面，後座力強大，「自己半夜聽也會睡不著」。

吳克群表示，歌曲傾訴現代人都會有孤獨感，但大家都習慣不想或不面對，很多事情真心做了還會被誤解，「上次記者會放下麥克風也是會被誤解」，這就是孤獨的感覺，但面對它就好。

他說，現代社會很喜歡量化很多事，但創作、藝術無法量化，想解釋、說明是無法明白的。他很幸運可寫歌，很多話寫在歌裡，「寫進去就舒坦多了」，該寫、該講的他都寫在歌裡。1060103

(中央社)