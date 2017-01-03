老夫子作者逝世 港府官員表哀悼

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我要評比

香港著名漫畫「老夫子」的作者王家禧日前去世，商務及經濟發展局局長蘇錦樑今天表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。

蘇錦樑說：「王家禧先生為本地漫畫大師，六十年代創作『老夫子』漫畫，透過獨特繪畫風格、簡單而詼諧的故事，展現香港社會不同年代的生活面貌，反映人生百態。」

他又說：「家喻戶曉的漫畫人物—老夫子、大蕃薯、秦先生等，陪伴香港人成長，深受不同世代、不同年齡層讀者喜愛。」

王家禧筆名王澤，於元旦日在美國去世，享壽93歲。1060103

(中央社)