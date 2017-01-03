男子失聯2天被尋獲 沒受傷僅輕微虛脫

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高雄市6旬陳姓男子1日偕同妻子前往阿里山豐山村遊玩，陳男獨自前往石夢谷後失聯，救難人員今天下午在蛟龍大瀑布附近尋獲，沒受傷輕微虛脫，由搜救人員協助護送下山。

嘉義縣消防局表示，陳姓夫妻1日趁著元旦假期準備夜宿奮起湖風景區，於當天下午先前往周邊的阿里山豐山村石鼓盤風景區，想要到石夢谷遊玩，但返途的山友規勸，若從石夢谷返回已天黑，走山路很危險。

不過，陳姓夫妻兩人仍試圖前往，後來陳男妻子在中途點仙夢園等待，陳男1人前往，直到1日晚上6時多，陳妻不見丈夫返回，立即報警，員警、消防人員及豐山村民上山搜尋，直到深夜，還是不見陳男蹤跡。

嘉義縣消防局第三大隊救難人員、員警及村民等20餘人，昨天陸續前往石夢谷周邊搜尋，仍無陳男的消息，今天持續擴大搜尋範圍。

消防局指出，搜救人員於下午2時54分傳出好消息，在阿里山豐山村的蛟龍大瀑布附近找到身體虛脫的陳男，失聯近2日的陳男生命跡象穩定，身體無受傷，正由搜救人員協助護送下山。1060103

(中央社)