興航空服員帶小孩抗議 爭取權益

復興航空空服員林小姐今天帶著小孩參加工會抗議。她說，爭取自己的權益非常重要，教會小孩勇敢也很重要，遇到不公不義的事情，一定要站出來。

復興航空去年無預警解散並資遣旗下所有員工，引發勞資爭議。復興航空企業工會今天宣布將在復興航空母公司國產實業大樓樓下夜宿至1月6日。參與夜宿的員工當中，有1名已經在復興航空服務17年的林姓空服員，也帶著小孩參與。

「要教小孩勇敢」，林小姐說，復興航空倒閉時她正在留職停薪，她的主要工作是照顧小孩，她認為爭取自己的權益非常重要，教會小孩勇敢也很重要。雖然她們是小蝦咪對抗大鯨魚，但遇到不公不義的事情，還是要勇敢地站出來。

林小姐表示，她想要教會小孩勇敢這件事，但很遺憾的是要用走上街頭的方式。公司資遣員工的第一時間，像她一樣留職停薪的員工，並不在名單上，是同事組工會且跟公司反應後，才列在最後一波的資遣名單，也影響她們申請失業補助金。

林小姐說，公司最後半年，讓所有飛行員的飛時降低，薪水也少了4成，而解散的資遣費是計算資遣前半年的平均薪資，顯示公司根本早有預謀，這也是她們認為員工很不厚道跟惡質的地方。

公司一直告訴外界說已經給予合理的資遣費，但其實薪資早就被押下一截，林小姐說，公司長期以來力行Cost down（降低成本），讓飛安也省出問題。林小姐表示，公司以前都沒有什麼大問題，但前復興航空董事長林明昇來了後，「什麼都省就省出問題了」。

公司後來有很多不合理的規則，像是新進員工簽約簽3年，但約卻不遞減，只要員工沒有做滿3年就要賠償新台幣30萬元，但公司倒閉卻給最低的資遣費。

林小姐說，事情發生後，家人就認為她要加入工會，靠自己的力量是沒有辦法跟公司對抗。

「抗議不見得會成功，不做不會怎樣，但做了會很不一樣」，林小姐指出，遇到不公不義的事情，至少她要發聲，要講出來，而不該被這樣對待。1060103

(中央社)