法院裁停中投等收歸國有 黨產會不抗告

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行政院不當黨產處理委員會今天表示，針對台北高等行政法院審理中國國民黨、中央投資及欣裕台公司聲請停止執行事件裁定結果，經過徵詢各委員意見後，決定不抗告 。

不當黨產處理委員會，去年11月底決議將國民黨持有的中投、欣裕台約新台幣156億元股權資產收歸國有，事後國民黨、中投、欣裕台均聲請「停止執行」，台北高等行政法院審理後，12月中旬裁准在本案訴訟終結確定前，須停止執行。1050103

(中央社)