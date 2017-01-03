智利世界文化遺產野火肆虐 居民急撤
被譽為「太平洋的珍珠」、由聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產的的智利觀光港市瓦巴萊索（Valparaiso），今天遭野火肆虐山林，當局緊急撤離約400名民眾。
法新社報導，智利政府表示，這座位在丘陵地、歷史悠久的港市的郊區野火延燒，至少造成19人受傷。
電視畫面顯示，遭野火肆虐的綠湖區（Laguna Verde）街道濃煙密布，大火吞噬綠意盎然的山坡。數百名消防人員投入救火行列，另有數架飛機與直升機灑水，奮力撲滅火勢。
智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）在推特（Twitter）說：「已經啟動緊急措施。」路透社報導，政府表示，火苗是從一個漁民俱樂部竄出，當局已派人調查起火原因。
內政部次長阿利威（Mahmoud Aleuy）今晚在記者會上說，此區有500戶民宅，這場大火毀損100戶。
他說，有19人受傷，多數是因為吸入濃煙，但無人身亡。此區一開始約有4萬7000個用戶停電，但之後電力恢復，目前仍有350個用戶無電可用。
內政部緊急救災中心（ONEMI）聲明中表示，這場大火燒毀50公頃林地，已經疏散約400位民眾。（譯者：中央社張曉雯）1060103
(中央社)
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