台中國際機場揭牌 盼拓展中南部觀光

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台中國際機場今天揭牌，交通部長賀陳旦表示，台中國際機場年均旅客數高過全國平均，桃園機場去年成長9%，台中機場已超過15%。

台中國際機場今天正式揭牌，交通部長賀陳旦、台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸等人共襄盛舉。

賀陳旦指出，除桃園、松山機場外，為吸引國際航空公司飛航台中與高雄等中南部國際機場，繼民國102年調降台中及高雄機場降落費外，今年1月1日起再調降20%，盼提高各地區旅客進出便利性，拓展中南部觀光旅遊。

賀陳旦表示，日前蔡其昌為台中國際機場的停機坪及進出動線與漢翔協調，希望找出更好的運轉空間，市府並希望配合區段徵收，將進出道路寬度及系統性結合，相信在既有的成長動力加上未來空間上有更好的配置，會讓台中國際機場未來有更好的發展。

賀陳旦承諾，將協助台中市政府陸續規劃停機坪擴建、進出動線及周遭交通道路拓寬，並結合航太工業發展維修工業，全面帶動台中成長。1060103

(中央社)