苗可麗、王彩樺當行膳家 挺農民助弱勢
藝人苗可麗與王彩樺今天（3日）到台中市為「行膳箱×待用行膳箱」啟動2017公益站台，兩人愛心不落人後，也各捐10箱行膳箱幫助弱勢，統計去年共捐助台中市2200戶的弱勢家庭，在急難或斷炊時得到協助，同時也讓50名友善小農，15名雲林返鄉青年受益，讓待用行膳箱的「傳愛」行動永遠傳遞下去。
由台中市政府、台中市工商婦女企業管理協會、台灣公益CEO協會與嘉里大榮物流公司共同合作，推動「行膳箱×待用行膳箱」計畫，集結近1000位行膳家捐助1800箱待用行膳箱，今天在台灣大道市政大樓舉行2016歲末感恩暨2017公益啟動記者會，副市長張光瑤感謝「行膳家」用愛支持弱勢，期待未來有更多社會愛心，幫助弱勢度過難關。
今天的歲末記者會，藝人王彩樺跟苗可麗也出席代言，感恩各界愛心，台中市工商婦女企業管理協會、台灣公益CEO協會也許下2017新年新希望，期待繼續號召全國不分男女老幼的行膳家共同響應，或以一日志工公益假期方式，讓「傳愛」行動永不停息。
苗可麗表示，這是善的循環，從事有機農業，愛護地球，幫助需要被幫助的人身上。王彩樺說，做好事大家共襄盛舉，看到很多年輕人非常努力的投入農業，她們也樂意支持，而且吃有機農產品，身體健康，事業做很大，才享受的到快樂人生。
張光瑤表示，行膳箱計畫在中市工商婦女企業管理協會理事長蔡秉芸等熱情號召下，獲得企業及社團響應，集結近1000名行膳家，去年捐助1800箱待用行膳箱，不但支持友善耕種的農民朋友，也協助社會弱勢渡過難關。
台中市工商婦女企業管理協會與台灣公益CEO協會支持串連，從105年10月開始以「行膳箱×待用行膳箱」的行動，提供社福家庭友善土地種植的農產品，並由嘉里大榮物流協助配送，行膳也行善！
(中時)
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