A片女主角像妻子 中年男竟提告通姦

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中年男子阿君與妻子感情不睦，去年上網看成人影片時發現影中女子與妻子年輕時相當神似，懷疑妻子紅杏出牆，一舉控告妻子與影片中的3名男子通相姦罪。台北地檢署當庭比對阿君提供的影片擷圖與其妻面容，認為無法證明其妻為影中人，全案查無任何事證，處分不起訴。

據指出，阿君與妻子結婚30餘年，但近年多所摩擦。去年間，阿君上網瀏覽成人影片，在一部自拍片中發現女主角長相與妻子年輕時相當相像，進而為此質問妻子，但其妻認為阿君無端生事而不予理會。

阿君越想越生氣，擷取成人影片中4張女主角照片，控告妻子與影片中3名男子通相姦罪。阿君妻子出庭覺得莫名其妙，否認是影中人，也否認有任何婚外關係。

檢方當庭比對阿君提供的影片擷圖與其妻面容，認為兩者並不相似，全案除阿君單一指述，並無其他事證，處分不起訴。

(中時)