NBA巴特勒狂砍52分 公牛踩黃蜂
美國職籃NBA芝加哥公牛隊的巴特勒（Jimmy Butler）今晚狂砍52分，外帶12籃板、6助攻與3抄截，率人手不足的公牛以118比111擊敗夏洛特黃蜂。
法新社報導，這是巴特勒本季第3度單場飆破40分的比賽，距他生涯單場最高分也只差1分。他今天罰球22罰21中，下半場投籃13投9中，第4節砍進17分，讓公牛主場聯合中心（United Center）的觀眾為之瘋狂，向他高喊「MVP」。
公牛隊老將韋德（Dwyane Wade）以膝蓋腫脹高掛免戰牌，控衛朗多（Rajon Rondo）則被總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）冰在板凳，但巴特勒挺身而出，不讓公牛吞三連敗。
接替韋德先發的麥德莫特（Doug McDermott）攻下11分，板凳出發的米羅提契（Nikola Mirotic）12分，接替朗多先發的卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）10分。
此外，公牛隊的吉布生（Taj Gibson）與米羅提契關鍵時刻的防守也攻不可沒，吉布生一個火鍋及米羅提契一記抄截，幫助公牛隊擋住黃蜂反撲。
黃蜂隊的華克（Kemba Walker）攻下全隊最高的34分，外帶11籃板；巴圖姆（Nicolas Batum）19分，蘭姆（Jeremy Lamb）15分。1060103
(中央社)
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