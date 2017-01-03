寒冬再送暖 楠西行善團助急難
嚴冬將至、朔風凜冽，然慈善團體的愛心，正如一股炙熱的暖流，溫熱每一貧困者的冰冷胸懷，楠西區行善團本著人溺己溺，人饑己饑的悲憫情懷，日前由行善團團員之同心慈善會、朝陽愛心會、台南關懷慈善會共同關懷轄區鹿田里里民高君、徐君2位個案。
高君為楠西區中低收入戶，父妻皆罹患重大傷病，無法工作，又需龐大醫療費用，現有子女就讀大學，生活陷入困境，急需救助；徐君有3名子女，2位就學中，另1位因罹患胸部淋巴癌壓迫肺部造成昏迷，插管診療於護理之家，每月需照護費用共4萬多元，家境貧寒無力支付持續照護費用，兩人分別收到3萬元之善款。
徐君案例，今日再由楠西區行善團、五佛菩薩慈善功德會、玄空法寺朝陽慈善功德會捐贈各1萬元及張里長事民5000元，計3萬5000元，另有民眾聽聞玄空法寺法融師父轉述，悲心頓起慷慨解囊亦款捐1萬元；徐案共計收到善款7萬5千元，捐款儀式在區公所舉行，案主對楠西區行善團急難關懷的善舉，感動不已，場面溫情而感人。
區長蕭泰華表示，楠西區各里之里長均是行善團的團員，里長們平日除了服務里民、處理里務外，更用心於里民生活起居動態，常常主動發覺貧弱個案，並尋求行善團體適時的施予濟助，讓受關懷者不致於瀕臨絕境，且能渡過難關，就近日兩件關懷個案，均是由東勢里張事民里長、鹿田里胡文杰里長通報或轉介，並由行善團成功完成關懷的事例。
(中時)
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