農曆年節偽鈔汜濫 保七員警一日查獲2起
農曆年節前偽鈔現蹤！保七總隊一大隊員警一日內就在台東及板橋兩地查獲民眾持偽造人民幣及千元鈔台幣到台銀兌換真鈔案。台東某車行宋姓女員工以20張百元偽造人民幣兌換台幣，其中17張還是同號，宋供稱是民眾買中古車付的訂金。另名55歲張姓男子則持67張舊款台幣千元鈔兌換新鈔，被識破後，聲稱是在回收場撿到的。
上月30日下午1時40分許，駐衛在台灣銀行台東分行的保七一大隊員警員林文柱，在營業廳發現31歲宋姓女子手持20張百元人民幣要兌換新台幣，因台東地區平常拿人民幣來兌換的民眾不多，遂上前關心瞭解。
林文柱一眼看到其中2張人民幣號碼相同，進一步協請銀行共同查看，發現20張紙鈔中竟有好幾張是相同號碼，疑似是偽鈔。經行員吳癸億點算，並以銀行專用放大鏡檢視，同時與真鈔核對，發現宋女的人民幣幣鈔色澤、防偽及質感與真鈔差異頗大，用肉眼即可以明顯分辨其中差異，應是偽鈔無誤。
宋女表示，這些人民幣是客戶日前訂購中古汽車所交付的訂金，公司交待她到銀行兌換成台幣，並不清楚這些是偽鈔及偽鈔來源。
經銀行初步鑑定，這20張100元人民幣涉嫌偽造，台銀台東分行依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」將這一批紙鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」加蓋「偽（變）造作廢」章後，通報轄區台東分局中興派出所依法辦理。
同一天，新北市55歲張姓男子也到台灣銀行板橋分行，持一大疊共67張的「舊款千元大鈔」兌換新鈔，恰巧被一旁值勤的保七總隊一大隊主管汪士強發現，因張男持有張數過多，且面對詢問時，先是回應「是回收場撿到的」，隨後又改口「回收場老闆交代來換」，讓警方起疑，經查發現這疊鈔票竟然有多張是「相同號碼」，馬上戳破謊言。
員警立即請銀行重新檢視，果然發現張男帶來的鈔票無論是色澤、防偽和質感都跟真鈔不同，用肉眼即可以明顯分辨其中差異，且67張鈔票竟只有3組號碼，明顯是偽鈔，行員馬上填寫通報單請央行鑑定。
警方表示，此舊款千元鈔為第4代紙鈔，早在2002年7月就停止發行，至今已停印超過14年，而現在大家通用的則是第5代千元紙鈔。若確定張男持有的是偽鈔，可依刑法第196條處3年以上，10以下有期徒刑。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範