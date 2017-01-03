農曆年節偽鈔汜濫 保七員警一日查獲2起

保七總隊一大隊員警眼尖發現宋姓女子持20張百元偽造人民幣至銀行兌換新台幣。（張企群翻攝）

保七總隊一大隊員警眼尖發現宋姓女子持20張百元偽造人民幣至銀行兌換新台幣。（張企群翻攝）

保七一大隊員警機警識破張姓男子持67張偽造的舊版新台幣千元鈔至銀行兌換新鈔。（張企群翻攝）

保七一大隊員警機警識破張姓男子持67張偽造的舊版新台幣千元鈔至銀行兌換新鈔。（張企群翻攝）

農曆年節前偽鈔現蹤！保七總隊一大隊員警一日內就在台東及板橋兩地查獲民眾持偽造人民幣及千元鈔台幣到台銀兌換真鈔案。台東某車行宋姓女員工以20張百元偽造人民幣兌換台幣，其中17張還是同號，宋供稱是民眾買中古車付的訂金。另名55歲張姓男子則持67張舊款台幣千元鈔兌換新鈔，被識破後，聲稱是在回收場撿到的。

上月30日下午1時40分許，駐衛在台灣銀行台東分行的保七一大隊員警員林文柱，在營業廳發現31歲宋姓女子手持20張百元人民幣要兌換新台幣，因台東地區平常拿人民幣來兌換的民眾不多，遂上前關心瞭解。

林文柱一眼看到其中2張人民幣號碼相同，進一步協請銀行共同查看，發現20張紙鈔中竟有好幾張是相同號碼，疑似是偽鈔。經行員吳癸億點算，並以銀行專用放大鏡檢視，同時與真鈔核對，發現宋女的人民幣幣鈔色澤、防偽及質感與真鈔差異頗大，用肉眼即可以明顯分辨其中差異，應是偽鈔無誤。

宋女表示，這些人民幣是客戶日前訂購中古汽車所交付的訂金，公司交待她到銀行兌換成台幣，並不清楚這些是偽鈔及偽鈔來源。

經銀行初步鑑定，這20張100元人民幣涉嫌偽造，台銀台東分行依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」將這一批紙鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」加蓋「偽（變）造作廢」章後，通報轄區台東分局中興派出所依法辦理。

同一天，新北市55歲張姓男子也到台灣銀行板橋分行，持一大疊共67張的「舊款千元大鈔」兌換新鈔，恰巧被一旁值勤的保七總隊一大隊主管汪士強發現，因張男持有張數過多，且面對詢問時，先是回應「是回收場撿到的」，隨後又改口「回收場老闆交代來換」，讓警方起疑，經查發現這疊鈔票竟然有多張是「相同號碼」，馬上戳破謊言。

員警立即請銀行重新檢視，果然發現張男帶來的鈔票無論是色澤、防偽和質感都跟真鈔不同，用肉眼即可以明顯分辨其中差異，且67張鈔票竟只有3組號碼，明顯是偽鈔，行員馬上填寫通報單請央行鑑定。

警方表示，此舊款千元鈔為第4代紙鈔，早在2002年7月就停止發行，至今已停印超過14年，而現在大家通用的則是第5代千元紙鈔。若確定張男持有的是偽鈔，可依刑法第196條處3年以上，10以下有期徒刑。

(中時)