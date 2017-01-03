年前送暖！蔡衍明基金會「公益青年」啟動
年前送暖！關懷獨居弱勢民眾，蔡衍明愛心基金會「公益青年－送愛下鄉趣」列車3日開到台中市霧峰區，透過朝陽科技大學學生深入社區關懷獨老，旺旺中時基金會執行長胡雪珠並致贈5000元紅包給每位邊緣戶，她強調，要讓弱勢民眾感受外界的溫暖。
逐一將準備好的紅包與餅乾送給長者，胡雪珠說，蔡衍明愛心基金會從98年至今，在全台19個縣市關懷弱勢，早期都與地方政府合作，因有感於應讓青年學生走出校園、踏入社會，今年第三年與學校攜手，配合的學校也從原有的15所增加至22所。
高齡90歲的廖阿嬤雖育有子女，卻因諸多因素，導致子女無法承歡膝下，她獨居在霧峰市場旁，胡雪珠與朝陽科大的學生合力攙扶著阿嬤、與她話家常，讓老人家直呼「足甘心」。胡雪珠強調，像廖阿嬤這樣的邊緣戶很多，這次蔡衍明愛心基金會共帶來114個紅包，希望幫他們過好年。
朝陽科技大學學務長陳隆昇表示，許多學校在邁向頂尖大學的同時，會忽略在地社區，朝陽科大近幾年持續回饋在地，許多學生也深入社區關懷，卻因經費不足等問題，面臨很大困難，蔡衍明基金會提供機會與三節禮金，讓弱勢民眾受照顧，學生也有更多學習機會。
霧峰區中正里長楊偉浚說，這次幫助的包括霧峰、大里與鄰近南投等地的弱勢居民，許多皆為邊緣戶，是社政系統照顧不到的，藉由蔡衍明愛心基金會的幫助來補足，讓愛心傳遞到每個角落。
胡雪珠指出，許多學校社團原本就在關懷社區弱勢，卻普遍有缺乏資源的問題，蔡衍明基金會與他們理念契合，透過攜手幫助弱勢、獨老，讓學生了解社會情況，更會反思自己對家中長輩的照顧，是很好的生命教育，目前基金會關懷範圍遍及北中南東部，連澎湖都去。
接過胡雪珠贈送的紅包與餅乾，以及聲聲關切問暖，很多弱勢戶忍不住站起來感謝，激動之情不言而喻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。