年前送暖！蔡衍明基金會「公益青年」啟動

蔡衍明愛心基金會與朝陽科技大學攜手，到霧峰區關懷弱勢民眾，並致贈紅包，希望讓他們過好年。（林欣儀攝）

旺旺中時基金會執行長胡雪珠（右）與朝陽科大學生（左），合力攙扶高齡90歲的廖阿嬤。（林欣儀攝）

年前送暖！關懷獨居弱勢民眾，蔡衍明愛心基金會「公益青年－送愛下鄉趣」列車3日開到台中市霧峰區，透過朝陽科技大學學生深入社區關懷獨老，旺旺中時基金會執行長胡雪珠並致贈5000元紅包給每位邊緣戶，她強調，要讓弱勢民眾感受外界的溫暖。

逐一將準備好的紅包與餅乾送給長者，胡雪珠說，蔡衍明愛心基金會從98年至今，在全台19個縣市關懷弱勢，早期都與地方政府合作，因有感於應讓青年學生走出校園、踏入社會，今年第三年與學校攜手，配合的學校也從原有的15所增加至22所。

高齡90歲的廖阿嬤雖育有子女，卻因諸多因素，導致子女無法承歡膝下，她獨居在霧峰市場旁，胡雪珠與朝陽科大的學生合力攙扶著阿嬤、與她話家常，讓老人家直呼「足甘心」。胡雪珠強調，像廖阿嬤這樣的邊緣戶很多，這次蔡衍明愛心基金會共帶來114個紅包，希望幫他們過好年。

朝陽科技大學學務長陳隆昇表示，許多學校在邁向頂尖大學的同時，會忽略在地社區，朝陽科大近幾年持續回饋在地，許多學生也深入社區關懷，卻因經費不足等問題，面臨很大困難，蔡衍明基金會提供機會與三節禮金，讓弱勢民眾受照顧，學生也有更多學習機會。

霧峰區中正里長楊偉浚說，這次幫助的包括霧峰、大里與鄰近南投等地的弱勢居民，許多皆為邊緣戶，是社政系統照顧不到的，藉由蔡衍明愛心基金會的幫助來補足，讓愛心傳遞到每個角落。

胡雪珠指出，許多學校社團原本就在關懷社區弱勢，卻普遍有缺乏資源的問題，蔡衍明基金會與他們理念契合，透過攜手幫助弱勢、獨老，讓學生了解社會情況，更會反思自己對家中長輩的照顧，是很好的生命教育，目前基金會關懷範圍遍及北中南東部，連澎湖都去。

接過胡雪珠贈送的紅包與餅乾，以及聲聲關切問暖，很多弱勢戶忍不住站起來感謝，激動之情不言而喻。

(中時)