芬蘭社會實驗 隨機選兩千窮人每月給一萬八
芬蘭決定要進行一場社會實驗，給2,000名失業窮人每個月一筆約560歐元(台幣18,900)的生活費，維期長達兩年。芬蘭政府此舉能夠減少冗長政府程序、並減少貧窮人口。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，芬蘭的社會福利機構表KELA示，自今年1月1日起將給這2,000名正在領失業救濟金的民眾。KELA官員Olli Kangas說，希望這能刺激失業人士的動力，目前芬蘭失業人士可能會因為害怕他們領的福利被縮減，而拒絕低薪或短期的工作。
獲得這筆560歐元的人雖可自由運用這筆錢，但這將會從他們現有的福利中扣除。他們找到工作後，仍然可以繼續領這筆錢。
Kangas表示，不管這些人會因此大膽嘗試不同的工作，還是像某些批評人士說的一樣，反而會因為基本生活費獲得保障而變得懶惰等，這都是一個有趣的實驗。這個實驗之後可能會擴大，包括其他低收入族群如自由工作者，小型創業公司老闆和打工族等。
在芬蘭，在私人企業上班的人平均月收入約3,500歐元(約11.8萬台幣)，但去年11月時其550萬人口中約8.1%、或21.3萬人失業，這個數字自前年起就沒有改變。
(中時電子報)
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