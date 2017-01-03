《財富》最新全球5百強 鴻海名列25稱霸台灣

來自台灣的鴻海科技，被《財富》雜誌列入全球500強企業第25名。圖中央為董事長郭台銘先生。（圖/美聯社）

《財富》雜誌（Fortune）統計全球500大企業名單出爐，榜首由美國零售業鉅子沃爾瑪（Walmart）奪下，其餘2至4名則分別由大陸企業國家電網、中國石油與中國石化包辦，台灣的企業榜首則由鴻海科技拿下，名列全球第25強。500強名單中，台灣僅有7間企業上榜，但大陸卻共有103間企業上榜。

據《財富》雜誌報導，最新的全球5百大企業名單出爐，今年的榜首由美國零售商沃爾瑪拿下，榜眼與探花則分別由大陸國家企業國家電網與中國石油包辦。在最新的排名中，來自中國大陸的企業就有103間，從金融、石化、汽車、電信等領域都有；而台灣的企業則只有7間進入榜單，其中以名列第25的鴻海科技集團為首，依序包含和碩（259）、廣達電腦（326）、仁寶電腦（400）、台積電（403）、台灣中油（443）和國泰保險（468）。

美國零售鉅子沃爾瑪被《財富》雜誌列為500強企業榜首。（圖/美聯社）

特別的是，在全球500強名單中的前10大企業，竟有5間屬於石化類產業，包含中國石油、中石化、荷蘭殼牌（Royal Dutch Shell）、艾克森美孚（Exxon Mobil）和英國石油（BP）公司。有2間屬於汽車產業，日本豐田（Toyota）與德國福斯（Volkswagen）集團，蘋果（Apple）公司是唯一進入前10名的科技公司。尤其可見在全世界仍大幅依賴石化燃料之下，石油產業依然是最賺錢且最大規模的跨國公司。

(中時電子報)