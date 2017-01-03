中市府闢臨時停車場 解決太平樹孝商圈交通
台中市太平區樹孝商圈近期發展快速，當地住戶、店家及消費者時常反映周遭停車供給不足，為此，台中市政府交通局利用樹孝路旁的文中2預定地，於日前完成闢建臨時停車場，提供約200席汽車格、200席機車格，除可改善車輛違規停放與周邊交通問題，並能進一步促進商圈發展。
交通局長王義川表示，此臨時停車場周邊並無停車場用地可開發，經評估臨樹孝路旁有一文中2用地，因該地原有廢棄物堆積，經教育局、地政局及太平區公所研議，由太平區公所完成文中2用地廢棄物清理後，交通局即進行臨時停車場闢建，並依承諾於去年12月底完竣開放使用，除提供當地市民良好停車空間，也可還給市民美麗的街道環境。
自104年度迄今，台中市另有11座路外停車場興闢完竣並開放使用，包含南屯區文中46臨時停車場、西區自立停車場、南區大慶停車場及建國北停車場與國資圖旁臨時停車場、北屯區松榮停車場、北區育強停車場、烏日區學田停車場、西屯區社會住宅預定地臨時停車場、東區立德停車場、豐原區停6旁社會住宅預定地臨時停車場，共提供1,550席汽車格、1546席機車格。
王義川強調，在大眾運輸路網尚未建置完整前，未來交通局每年仍將持續檢討各地區汽機車停車供需狀況，增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，以確實改善停車秩序，讓市民能更直接感受到台中市的改變與進步。
(中時)
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