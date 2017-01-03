《悲戀之歌》作曲家姚讚福故事新書發表

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中市文化局出版《悲戀之歌：聆賞姚讚福》，今日新書發表，作者林良哲指出，希望藉由此書紀錄他的一生傳奇，留給後人緬懷他的音樂作品。（黃國峰攝）

現場舉辦音樂會，演唱姚讚福〈心酸酸〉、〈悲戀的酒杯〉、〈苦酒滿杯〉等歌曲。（黃國峰攝）

麗明營造董事長吳春山也上台演唱姚讚福歌曲。（黃國峰攝）

作者林良哲還用手搖黑膠唱片機，播放《心酸酸》原唱曲。（黃國峰攝）

中市文化局出版《悲戀之歌：聆賞姚讚福》，今日新書發表，作者林良哲指出，希望藉由此書紀錄他的一生傳奇，留給後人緬懷他的音樂作品。

(中時)