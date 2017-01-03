新聞深喉嚨》林全：漲價是必然的 那加薪呢？

中天新聞提供

「一例一休」的衝擊在2017年全面爆發，最令民眾有感的就是各行各業，百物齊漲，再不然就是縮減服務，「變相漲價」！但行政院長林全接受專訪時卻輕描淡寫地說：「漲價是必然結果」。既然是「必然」，那新政府在早先推動修法前怎麼不說？而如今應變機制，配套措施又在哪？而且別忘了！2008年5月23日，當時馬總統推動油電價格合理化時，民進黨主席蔡英文第一時間就跳出來反對痛批，說：「政府帶給台灣人民的是物價不斷上漲的恐慌性預期心理；一旦失控，將引發全面性的通貨膨脹」。林全你現在是在打臉蔡總統囉？

中天新聞提供

更驚人的是，林全在2日的專訪中竟然又預告開闢新戰場！說：「今年我們會面對所得稅長期來造成的問題，面對問題就是『另外開一個戰場』，將在所得稅收不變前提下，調降綜所稅最高稅率45％，或調升營所稅率17％，不是把45％往下拉，就是17％往上拉」。「一例一休」的爛攤子收拾不了，「年金改革」的風暴山雨欲來，然後林全現在又要輕啟「稅制改革」的戰端？這到底是胸有成竹，還是白目過頭啦？新政府這是玩哪招？

中天新聞提供

在早先的抗爭期間，蔡總統，新政府與民進黨立委們在護航「一例一休」時，都說是個想休假的可以休，想加班的可以多賺的「進步立法」。促使老闆加薪，增加聘用，勞工收入增加，又能多休假的「正循環」。但問題是，如今除了百物齊漲與服務縮減在林全的預料之中，新政府天真幻想的「正循環」根本無法改變「慣老闆」們！高雄知名婚宴會館，竟然打算請時薪133元的計時工讀生來當婚宴主持人，小服務業店家吃不消高額且複雜的加班費，索性假日不營業。這一切與民生消費，國人生活相關的衝擊，如果都是「必然的結果」，那新政府現在到底打算怎麼收拾？

4年前轟動一時的紀錄片「灣生回家」，原來「攏係假」！影片監製，作家田中實加坦承身分造假，說：「向支持灣生回家的人道歉，我讓大家傷心了；也要向灣生致歉，讓灣生為我擔心；也對不起台灣的家人，和台灣、日本愛護我的友人，對我的疼愛，我也對不起台灣媒體和大眾，我說了謊」。但也強調自己的身世雖然造假，但灣生的故事都是真的。其實，3年前就已經有日本《產經新聞》記者吉村岡史便察覺異狀，撰文踢爆，但為什麼台灣社會無法「覺醒」？說穿了，「灣生回家」之所以可以「瞞天過海」，就是利用部分台灣人的親日情結，在這個「親日」同溫層裡，部分台灣人同樣一廂情願地認定「日本愛台灣」，於是不但不懷疑，還會幫忙合理化，被騙難道不是活該？

中天新聞提供

部分台灣人這樣的一廂情願，固然有其歷史脈絡或是個人經驗，但近年來電影，政客的鼓吹也完全扭曲了理智，例如詭異的「八田與一崇拜」！2014年的賣座電影「KANO」，刻意錯置時空在1931年嘉義農林奪下甲子園亞軍的故事裡，帶入1930年八田與一興建完工嘉南大圳的橋段。而從馬總統以降，到台南市長賴清德，政治人物絡繹致敬八田與一，完全美化其做為殖民者的角色與動機。根據日本人編撰的《日本經濟百年統計》顯示，嘉南大圳完工後的1930年代，台灣稻米增產了2.07倍，但台灣人均稻米消費量卻反而比1910年代減少23.1%，甘藷消費量卻增加了38.1%，原來當時受惠嘉南大圳而增產的農作，幾乎全運回日本，以1939年為例，台灣當年生產農作物的51.8%都運往日本！八田與一建設嘉南大圳，怎麼能一昧地文過飾非？當讀史不靠理智，只剩感情，而且是一廂情願的情感，類似「灣生回家」這種詐騙鬧劇，不會是最後一樁！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)