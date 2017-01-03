全國首座智慧回收站啟用 3支瓶子換1元折價券
羅馬尼亞台商綠色集團執行長洪慶齡捐贈家鄉台南市全台首座大型資源智慧回收站，今天在家樂福安平店廣場舉行啟用儀式。這座資源智慧回收站除廢寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶外，也可以回收廢紙、廢家電及所有廢棄不用的3C資訊產品，還能立即獲得家樂福折價券的回饋。
台南市環保局說，羅馬尼亞這幾年就靠一座座外觀時尚、實用方便的資源智慧回收站，大幅提升資源回收率，創造相當規模的綠色經濟奇蹟，創造者正是綠色集團（Green Group）執行長－台商洪慶齡。此次綠色集團將成功經驗回饋台灣，只要投入3支以上的寶特瓶或鋁罐，就可以獲得家樂福安平店贊助的1元商品折價券，其它資源回收物品也能獲得折價券回饋。
環保局預估，未來每年將吸引起過5000位民眾，將平時隨手丟棄的瓶罐物品，改投入資源智慧回收站，整體回收成效預計每年可達回收廢塑膠容器60公噸、廢鋁類12公噸、廢鐵類300公噸、廢紙類720公噸、廢電池6公噸、廢家電100台、廢資訊物品70台。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。