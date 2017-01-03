全國首座智慧回收站啟用 3支瓶子換1元折價券

全台首座大型資源智慧回收站在家樂福安平店廣場舉行啟用儀式。（洪榮志攝）

羅馬尼亞台商綠色集團執行長洪慶齡捐贈家鄉台南市全台首座大型資源智慧回收站，今天在家樂福安平店廣場舉行啟用儀式。這座資源智慧回收站除廢寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶外，也可以回收廢紙、廢家電及所有廢棄不用的3C資訊產品，還能立即獲得家樂福折價券的回饋。

台南市環保局說，羅馬尼亞這幾年就靠一座座外觀時尚、實用方便的資源智慧回收站，大幅提升資源回收率，創造相當規模的綠色經濟奇蹟，創造者正是綠色集團（Green Group）執行長－台商洪慶齡。此次綠色集團將成功經驗回饋台灣，只要投入3支以上的寶特瓶或鋁罐，就可以獲得家樂福安平店贊助的1元商品折價券，其它資源回收物品也能獲得折價券回饋。

環保局預估，未來每年將吸引起過5000位民眾，將平時隨手丟棄的瓶罐物品，改投入資源智慧回收站，整體回收成效預計每年可達回收廢塑膠容器60公噸、廢鋁類12公噸、廢鐵類300公噸、廢紙類720公噸、廢電池6公噸、廢家電100台、廢資訊物品70台。

(中時)