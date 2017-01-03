灣生身分造假風波 遠流：接受退書或換等值出版品

經過連日風波，出版田中實加《灣生回家》、《我在南方的家》的遠流出版社今天發表正式聲明，表示「接受讀者退書或換購等值之遠流出版品」。圖為田中實加。(粘耿豪攝)

經過連日風波，出版田中實加《灣生回家》、《我在南方的家》的遠流出版社今天發表正式聲明，表示「接受讀者退書或換購等值之遠流出版品」；日後《灣生回家》如有機會再版，或可仿效國際出版前例，如2006年美國歐普拉讀書俱樂部推薦之A Million Little Pieces作家偽稱身分事件再版時加註適當說明。

聲明全文如下：

【田中實加事件_遠流出版公司聲明】

一、關於田中實加所提供之個人身世不實一事，遠流事先確不知情，且以一貫信任作者之立場，始終保持相信其給予之合理解釋，並尊重其所述難言之隱。而今確認作者的確刻意隱瞞，我們深感震驚與遺憾，受到的傷害與心痛程度其實更甚於讀者，因為我們是最早選擇相信她，也相信到最後一刻的人，原本希望藉由出版書籍，能提供民眾與歷史對話的機會，因而更加投入，不論是情感或心力。但無論如何，我們學到了教訓，未來將以此為鑑，會以更嚴謹態度檢核出版作業流程，避免重蹈覆轍。

二、關於田中實加在其《我在南方的家》書中不當使用青木美和一張畫作之事，遠流於出版時無從知悉，且因作者已於合約保證無侵害他人著作及違法，基於出版社慣例對作者保證之信任，並未加以質疑，但今作者既已坦承疏失並道歉，遠流將盡力協助作者與原著作權人善後處理。

三、針對《灣生回家》電影黃銘正導演於臉書發表《灣生回家》一書未經同意使用其照片，乃至近日記者會聲稱「書籍出版後才發現資料照片竟遭盜用」、「未經同意將田調資料寫成書」等指控，遠流對於作者田中實加與導演間往來之狀況並不清楚，也無法代替作者發言，但基於作者於合約對出版社之著作合法保證，而且作者也提供其擔任負責人之田澤文化有限公司與黃銘正導演就《灣生回家》電影簽訂之導演聘用合約正本，其中載明：一切與該片有關之所有權益與著作財產權，皆歸出資之田澤文化所有，據此，應無盜用侵權問題。

四、作者欺瞞身世之動機遠流不解，其個人之誠信及道德瑕疵應受讉責。《灣生回家》書中有關灣生史實，出版前編輯實已盡力求證，並邀請臺灣史學者專家進行書稿審訂，而製作過程中編輯亦親眼見證數位書中灣生主角與作者密切互動，因此咸仍相信主體內容之真實性。遺憾的是，作者個人欺瞞事端引發大眾對書籍內容有所懷疑，為表負責與公信，遠流編輯群將針對《灣生回家》內容再次進行更縝密之求證與勘誤。日後《灣生回家》如有機會再版，或可仿效國際出版前例，如2006年美國歐普拉讀書俱樂部推薦之A Million Little Pieces作家偽稱身分事件再版時加註適當說明，使讀者充分知悉該書係以作者的親自訪問為主體，但部分內容可能含有作者之演繹。亦即該書由Non-fiction歸類為Semi-fiction。

五、在相關爭議得到確認前，《灣生回家》和《我在南方的家》將不再供貨。雖然遠流沒有廣告不實之故意，但重視讀者之感受，如已購買該二書之讀者因作家誠信而對書籍內容懷疑，遠流接受退書或換購等值之遠流出版品，請先透過客服信箱ylib@ylib.com或電話(02)2392-6899#888、0800-231663告知要退書，本公司客服人員即會主動聯繫並寄出回郵信封。

六、田中實加事件的本質，是作家個人的誠信問題連累了作品的可信度。遠流的專業和信譽也受到了傷害。但灣生歷史是真實的，灣生歷史廣為台灣人所知，田中實加還是有貢獻的。然而讀者們會以什麼樣的認知來看待作者身分造假與作品真實性之間的複雜關係，以及這段灣生歷史因立場而產生的詮釋與解讀的糾葛，包括政府和評審是否追回金鼎獎獎項、撤回金馬獎提名等種種討論，對台灣未來公民社會的成熟，是大家共同面對的嚴肅挑戰與重要課題。

最後，對於無法在事前發現並避免作者身世之不實，而致引發社會擾動不安，遠流出版公司在此鄭重向所有愛護我們的讀者致歉。

(中時)