南市議會民進黨團三長交接 賴清德率隊觀禮
台南市議會民進黨團今天舉行三長交接典禮，新任總召由李退之出任。市長賴清德率市府團隊觀禮表示，新政府上台後，國內政局藍綠對抗更嚴重，加上中國大陸施加給台灣的壓力越來越大，民進黨唯有中央與地方合作、府會合作，所有從政同事共同合作，才能開創執政新局。
民進黨團第二屆第五任黨團三長，新任總召李退之、幹事長林宜瑾、書記長林志展昨日上任，除賴清德親率市府團隊觀禮外，民進黨副秘書長李俊毅也到場，在議長賴美惠等人的見證下，李退之從前任總召谷暮．哈就手中接下總召印信，任期一年。
李退之表示，今年是賴清德市長第二屆任期的第3年，在市長8年任期中，有多項重大市政建設都將於任期最後2年陸續實現，加上蔡英文總統執政半年多來，由中央政府核定給台南多項國家級的重大建設，期望市府與民進黨團全力配合，共同完成市政推動。
賴清德指出，2016對台南市是辛苦的一年，他衷心感謝民進黨團，共同度過台南市50年來最嚴重的地震，也感謝民進黨團成功改革地方黑金，並協助市府完成登革熱防治工作，以及在席次沒有過半的情況下，完成106年的預算審查，協助通過市府送到議會的墊付款及法案，對台南明年的市政推動，有非常重要的貢獻。
賴清德還說，民進黨執政後，國內政局產生變化，藍綠對抗更加嚴重，中國大陸施加給台灣壓力越來越大，如果沒有中央、地方以及府會共同合作，並肩作戰是無法解決的，因此也期望地方與中央力量相輔相成，共同為台南市與台灣發展共同努力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。