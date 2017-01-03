南市議會民進黨團三長交接 賴清德率隊觀禮

台南市議會民進黨團三長交接，新任總召李退之（右起）在台南市黨部主委顏純左、黨中央副祕書長李俊毅等人見證下，從卸任總召谷暮．哈就手中接過印信正式履新。（洪榮志攝）

台南市議會民進黨團今天舉行三長交接典禮，新任總召由李退之出任。市長賴清德率市府團隊觀禮表示，新政府上台後，國內政局藍綠對抗更嚴重，加上中國大陸施加給台灣的壓力越來越大，民進黨唯有中央與地方合作、府會合作，所有從政同事共同合作，才能開創執政新局。

民進黨團第二屆第五任黨團三長，新任總召李退之、幹事長林宜瑾、書記長林志展昨日上任，除賴清德親率市府團隊觀禮外，民進黨副秘書長李俊毅也到場，在議長賴美惠等人的見證下，李退之從前任總召谷暮．哈就手中接下總召印信，任期一年。

李退之表示，今年是賴清德市長第二屆任期的第3年，在市長8年任期中，有多項重大市政建設都將於任期最後2年陸續實現，加上蔡英文總統執政半年多來，由中央政府核定給台南多項國家級的重大建設，期望市府與民進黨團全力配合，共同完成市政推動。

賴清德指出，2016對台南市是辛苦的一年，他衷心感謝民進黨團，共同度過台南市50年來最嚴重的地震，也感謝民進黨團成功改革地方黑金，並協助市府完成登革熱防治工作，以及在席次沒有過半的情況下，完成106年的預算審查，協助通過市府送到議會的墊付款及法案，對台南明年的市政推動，有非常重要的貢獻。

賴清德還說，民進黨執政後，國內政局產生變化，藍綠對抗更加嚴重，中國大陸施加給台灣壓力越來越大，如果沒有中央、地方以及府會共同合作，並肩作戰是無法解決的，因此也期望地方與中央力量相輔相成，共同為台南市與台灣發展共同努力。

(中時)