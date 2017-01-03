黨產會不抗告 中投要等官司結束才可能收歸國有

不當黨產處理委員會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，行政院也成立接管小組收歸國有，但台北高等行政法院上月裁定，訴訟案結束前，股權移轉先停止執行。對此，黨產會發言人施錦芳今指出，委員會經過討論後，決定不對「停止執行的裁定」抗告。

至於兩家公司股權何時收歸國有，施說，目前官司仍在審理，才正要進入民事訴訟的言詞辯論，要待黨產會勝訴才行。

(中時)