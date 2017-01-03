金寧鄉人口突破3萬 躍居金門第2大生活圈

金寧鄉人口突破3萬人，鄉長陳成勇（右）與秘書陳清寶（左）致贈第3萬位鄉民董欣薇的媽媽（中）紀念禮品。（李金生攝）

金寧鄉人口突破3萬人，躍居全島第2大生活圈。鄉長陳成勇（中）3日和鄉代表會主席陳成 泉（左）、戶政事務所主任周清國（右）等人開心合影。（李金生攝）

金寧鄉新建住宅有如雨後春筍，吸引外來人口不斷遷入。（李金生攝）

金門大學落腳金寧鄉，也是金寧鄉人口迅速成長的主因之一。（李金生攝）

金寧鄉有豐富的人文和自然資源。圖為夕陽餘暉掩映反登陸的「軌條砦」美景。（李金生攝）

1949的「古寧頭戰役」留下許多戰事遺跡，吸引各地觀光客來到。（李金生攝）

金門縣金寧鄉人口突破3萬人，成為僅次於金城鎮的第2大生活圈。鄉長陳成勇今（3）日向鄉親宣告喜訊，特別致贈第3萬位鄉民董欣薇小朋友紀念獎牌。他並許下金寧鄉邁向「金門第一」的心願，歡迎更多鄉親一起作伙過日子。

目前，金門縣設籍人口13萬8000餘人，其中以金城鎮的4萬餘人最多，其次就是近年快速崛起的金寧鄉3萬人。依現行法令規定，金寧鄉的人口數突破3萬後，鄉公所編制將可增加1名主任秘書，鄉民代表會的代表也增至9名，並增加1名組員。

陳成勇表示，他在2010年3月就任鄉長時，金寧鄉只有1萬多人，2011年10月超過2萬人，2016年12月30日再突破3萬人，在全島各鄉鎮中成長最為快速。雖然鄉鎮行政地位平行，但他仍期許在自己未來2年任期內，金寧鄉能「升格」為鎮。

位於金門縣西北隅的金寧鄉，3面環海，總面積29. 854平方公里，擁有紅土落花生、地瓜、一條根、石蚵等農特產品；1949年轄區的「古寧頭戰役」留下豐富的戰事遺跡，明、清古蹟也到處可見，讓走過歷史歲月的金寧鄉成為觀光熱點，中外遊客穿梭來去。

坐落於大學路1號的國立金門大學，也在金寧鄉精華區內，金大學生的連年入籍，是金寧鄉人口迅速增加的主因之外，比鄰的金城鎮面臨開發瓶頸，新建住宅區往城郊和金寧鄉延伸，吸引外來遷移人口，讓蓬勃發展中的金寧鄉人口數，一舉超越金湖鎮，成為金門第2大鄉鎮。

金寧鄉第3萬位鄉民是年僅5歲的董欣薇小朋友，今天由媽媽姜惠娜代表接受紀念牌和紀念酒。鄉公所表示，除了第3萬名幸運者外，前後5名入籍的民眾也會獲贈主題紀念酒1罐。

姜惠娜說，她和家人原來住在金城鎮古崗村，因為孩子一天天長大，古厝已不夠居住，因此在婆婆建議下，2011年在金寧鄉頂埔下置產，去年4月才搬進來住，並在去年底入籍，沒想到還在古城國小念幼稚園，明年才會到金寧鄉湖埔國小就讀的小朋友，會成為金寧鄉第3萬位鄉民，實在太意外也很開心，希望孩子們能在金寧鄉快樂成長。

(中時)