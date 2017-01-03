被斷年底分手 瑤瑤不敢把話說死

瑤瑤與金陽交往4年多，日前被命理師斷言會在年底分手。(取自瑤瑤臉書)

郭書瑤（瑤瑤）與男友金陽交往4年來，一起攜手走過風雨，近來被命理師詹惟中直言不看好，認為兩人年底可能分手；瑤瑤今(3日)為新片《西城童話》宣傳，被問到此問題，也很坦白地直言未來一切很難講，不敢把話說死。

瑤瑤被斷與金陽戀情年底分手，對此，她抱持正面態度看待，據《聯合報》報導，她表示每年都被說會分手，但如今交往地4年了還沒分。不過瑤瑤也坦言未來的事很難說，若不適合的話，分開也是好事，畢竟自己還年輕。

(中時電子報)