永康區農會總幹事 趙茂棠將續任

永康區農會理事長陳順忠（左）、總幹事趙茂棠（右）共事融洽。（黃文博攝）

永康區農會總幹事趙茂棠，因經營該農會成績亮眼，連續12年考績均獲得優等，這次農會代表、理監事和理事長改選，應該會繼續獲得聘用，他已計畫要打造全台優質農特產品網路平台，日後當令優質蔬果將可以在永康區農會的網路訂購。

永康區農會總幹事趙茂棠為績優總幹事，之前曾擔任兩屆理事長，12年前獲聘任為總幹事至今，在他經營下，農會的呆帳由近6億元降至目前400多萬元，存款也由108億增至172億左右，逾放比則由12.36％降至0.03％，可說是台南數一數二優質農會。

趙茂棠說，32年前還不足28歲，就當選永康農會代表、監事、常務監事、理事長及三屆總幹事至今，農會會務均在穩定成長中，不過永康已變成消費地，因此農會也該轉型，未來將朝電子商務發展，提供全省優質農特產品讓大家選購。

趙茂棠表示，永康農會未來銷售的農特產品都要有生產履歷，他要打造一個讓消費者買到安全無毒農特產品的網路平台，未來也會設立實體店面，讓在地居民更方便選購，而這個平台，最重要的功能，也是在幫助小農和新農人，以便讓更多的農業有生力軍加入。

(中時)