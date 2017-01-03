芭樂園頻遭竊 彰化溪州農民請願抓賊

彰化縣警北斗分局成功派出所「護芭專案」每天都巡邏到半夜。鐘武達翻攝。

芭樂價格居高不下，溪州地區屢傳芭樂園遭竊，日前，就有芭樂農到北斗分局成功派出所請願要求幫忙抓賊；警方隨後成立「護芭專案」每天巡邏到半夜，有農民看了感動，改送芭樂向警方致謝，直說「辛苦了」。

受到去年接連颱風影響，溪州鄉主要栽種的芭樂受創嚴重，產量更是銳減至少30%，市場批發價格則也隨著水漲船高，每斤達4、50元，不過，芭樂的好行情，卻是引來小偷覬覦，其中在成功村，就有多處芭樂園遭竊賊光顧，讓農民恨得牙癢癢。

據了解，上月中旬，就有成功村宋姓等農民不堪小偷橫掃芭樂園，氣到寫下陳情書集體到成功派出所「請願」，請求警方幫忙夜間巡邏，不要讓農民血本無歸。

宋姓農民等人的請願，警方相當重視不敢馬虎，當天起，成功派出所就立刻成立「護芭專案」，並由所長黃育偉及副所長鄭信德每日帶班巡邏至深夜2點，2點以後，再結合鄰近的溪州分駐所針對重點區域巡邏一遍，希望防竊做到滴水不漏。

員警的用心及辛苦，不少農民看在眼裡也相當感動，就有來自成功村與圳寮村的鄭姓農民，專程帶著芭樂到成功派出所致謝，場面感覺很溫馨。

(中時)