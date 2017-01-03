國民黨首次申請5500萬發薪 黨產會：但沒詳細清冊

不當黨產處理委員會今舉行記者會，發言人施錦芳說，國民黨在上月27日行文給黨產會，首次申請黨工薪資，但公文內容只有11月半薪、12月全薪合計5500萬元，沒有詳細薪資清冊；為顧及勞工權益，黨產會29日回函給國民黨，待資料補齊並審核後，國民黨就可動支遭凍結的永豐銀帳戶及台銀支票，以便支付薪水。

媒體詢問，國民黨有無向黨產會申請14億元的黨工退休開支？施錦芳說，目前國民黨並沒有像黨產會提出，黨產會也還沒有討論。

(中時)