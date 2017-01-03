惡房東張淑晶騙外國遊客　旅社老闆痛批：太可惡

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惡房東張淑晶再出新花招，利用廉價的永和竹林路香香雙博士大旅社，誆騙外籍遊客住宿費；旅社老闆陳柏仁說明事發經過。（葉書宏攝）

旅社老闆陳柏仁介紹張淑晶承租的房間。（葉書宏攝）

香香雙博士大旅社外觀。（葉書宏攝）

張淑晶承租的房間。（葉書宏攝）

惡房東張淑晶要求旅社退房錢，警方到場處理。（葉書宏翻攝）

惡房東張淑晶再出新花招，利用廉價的永和竹林路香香雙博士大旅社，誆騙外籍遊客住宿費；旅社老闆陳柏仁痛批，太可惡了！台灣正在拚觀光吸引國外遊客，卻有如此惡劣的人，趁機敲詐外國人，對於台灣形象非常傷。

陳柏仁指出，旅社從民國69年經營至今，秉持誠信原則，房價1200元，張淑晶卻向馬來西亞遊客收取美金150元（約台幣4500元），張女趁著遊客外出時，要求退房、退房錢，他認為對於外籍遊客相當不合理，因此，堅決不退款。

據了解，惡房東張淑晶再出新花招，將歪腦筋動到國外客人，先在國際訂房網站刊登精美的房間照片，吸引2名馬來西亞女遊客花費4500元訂房，遊客來台跨年後，謊稱飯店無房間僅能入住永和竹林路香香雙博士大旅社，從中賺取差價，張女還要求旅社退房退費，由於老闆堅持不退費拿出手機蒐證，她才作罷離去。

(中時)