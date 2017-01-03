推廣童軍 林又昌：加入童軍就不會誤吃姑婆芋

中華民國童軍總會邀請教育部長潘文忠擔任榮譽理事長。（林志成攝）

中華民國童軍總會邀請教育部長潘文忠擔任榮譽理事長，並在今天由羅浮童軍代表向潘文忠致贈榮譽理事長聘書及佩帶領巾，潘文忠則承諾將秉持「一日童軍，終身童軍」的精神，為童軍教育貢獻心力。

潘文忠表示，教育部一向致力推動童軍教育，從社會與學校兩種方式每年協助各機關、學校及民間團體辦理相關童軍教育活動。童軍教育結合品德教育、生活教育、體驗教育、生命教育、安全教育、生態保育、環境教育等多元教育理念，從活動過程中培養人生以服務為目的的精神、解決問題、團隊合作等能力，值得肯定與推廣。

中華民國童軍總會理事長、基隆市長林又昌表示，2018年在美國會有全世界童軍大露營，台灣會在2018年舉行全國童軍大露營，今年起各縣市也會舉辦童軍露營活動來熱身，希望在童軍教育方面，台灣可以跟國際充分連結。

行政院發言人徐國勇因為誤吃有毒的姑婆芋而送醫，但對於童軍來說，就不會發生這種事。林又昌表示，他小四時加入童軍，就上了野外求生課程，其中辨識姑婆芋就是其中一項。

(中時)