男童疑誤食物品 情緒亢奮送醫

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基隆1名3歲男童昨（2）日上午疑似誤食物品，情緒亢奮無法入睡，今（3）日上午男童的姊姊發現後，趕緊通報119，將男童送醫，急救後目前生命徵象穩定。

根據中央社引述警方說法，男童昨天上午10時多疑似誤食客廳茶几上裝在夾鏈袋內的物品後，情緒亢奮焦躁不安，整晚都無法入睡，直到今天上午10時，姊姊發現不對勁，趕緊通報119派救護車，將男童送到基隆醫院急救。

基隆醫院兒科醫師指出，男童到院時情緒焦躁不安，對外在聲音沒有反應，神智明顯異常，院方緊急給予鎮靜藥物並施打點滴後，已有明顯改善，在加護病房治療。

醫師說，男童的肝、腎功能和血壓並無任何異狀，不過經抽血檢驗後，發現男童有橫紋肌溶解症，至於是否誤食毒品，院方現已蒐集尿液，將進一步檢驗後才能確認。

警方調查，男童的母親並無任何前科，同居男友則有竊盜和毒品前科，該名男子目前下落不明，警方將積極通知他到案說明，以釐清案情。

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(集團連線報導)