網球》8記Ace球 前球后小威擒首勝

世界第2小威廉絲新賽季首勝到手。（美聯社資料照）

近日傳出訂婚喜訊的世界第2小威廉絲，新賽季首站奧克蘭ASB經典賽開紅盤，3日女單首輪面對法國巴曼提耶（Pauline Parmentier）花74分鐘，全場發出8記Ace球，6比3、6比4晉級次輪。

小威新賽季首戰因雨延後一天開打，不過不影響這位前球后的復出表現，小威坦言，首戰總是令人既期待又怕受傷害，「第一場難免有些生疏，不過我心態早做好重返球場的準備。」

小威去年10月因肩傷宣布提前結束賽季，2個月休養復健，12月還更接受男友Reddit共同創辦人奧漢尼安的求婚，新賽季表現更令人期待。小威也表示，新的一年她更懂得與壓力和期待共存，「這幾個月來，我越來越知道面對期待如何調整，希望今年能更上手。」

(中時電子報)