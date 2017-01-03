斗六茂谷柑生態教學 五年五千個大班幼兒看過

斗六市全市幼兒園茂谷柑生態教學第5年舉行，每年小朋友好奇的都是「為什麼不叫橘子」？（周麗蘭攝）

斗六市全市幼兒園茂谷柑生態教學3日在雲科休閒農場舉行，特聘果農當解說員。（周麗蘭攝）

故鄉教育紮根！斗六市公所每年在茂谷柑成熟前邀集斗六市所有幼兒園舉辦生態教學，連續5年已有5000多個小朋友到果園看過、摸過、吃過貨真價實的茂谷柑，大部分小朋友的疑問都是「為甚麼不叫橘子？」

斗六市長謝淑亞認為，君從故鄉來應知故鄉事，故鄉的產物應該從小在斗六幼兒心中紮根，每逢茂谷柑節產季，鼓勵市內14所幼兒園帶大班小朋友到果園統一生態教學。

為了讓小朋友聽見道地的茂谷柑知識，公所特聘茂谷柑農當解說員，樸實的茂谷柑農知無不言言無不盡，小朋友似懂非懂但都留下與茂谷柑合影的照片。

今年茂谷柑生態教學在雲科休閒農場舉行，滿園覆蓋著碳酸鈣白粉的茂谷柑，令小朋友好奇為何「橘子」「髒髒的」？

果農廖坤山解釋，白色粉末是碳酸鈣，幫茂谷柑防曬用的。小朋友的大疑問是為什麼吃起來像橘子但不叫橘子？老師解釋，橘子是圓的，茂柑是扁扁的，「這樣可以接受嗎？」

5年來到過茂谷柑園生態教學的幼兒累計5000名，市長謝淑亞表示，茂谷柑是斗六市冬天最美的顏色，果農細心照料才有好滋味，希望在孩子心中播下食農教育的種子，認識酸酸甜甜的果實得來不易。

小朋友在果園裡只能摸摸看、不能摘，不過每個人事後都分到1顆現採茂谷柑，讓小朋友自手在棉麻袋上印上圖案，帶回家和爸媽分享。

(中時)