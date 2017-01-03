【獨家】翟本喬公司員工爆 年前大裁員
知名科技人「翟神」翟本喬經營的和沛科技驚傳大裁員！和沛科技員工透露，今天下午總經理兼執行長的翟本喬親自召集員工開會，宣布裁員消息，且薪水只發到今天，另會照《勞基法》發給解聘期的預告薪資。
員工透露，公司疑似因周轉不靈、錢進不來，幾乎要倒閉，所以才會在農曆年前突然大規模裁員，人數將近8成，全公司大約110至120人左右，裁員後，將只剩下2個核心小組成員。
台北市勞動局表示，目前尚未收到和沛科技的大量解僱計畫書。但若是未滿200人的公司，在60天內解雇人數達三分之一，或單日解雇20人以上，就屬於大量解雇，須在60天前通報勞動局，否則可開罰10萬至50萬元。
翟本喬今接到記者查證電話時則回應，正在撰寫新聞稿，稍晚會一致對外說明，但他並未否認此消息。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。