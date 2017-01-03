【獨家】翟本喬公司員工爆 年前大裁員

知名科技人「翟神」翟本喬經營的和沛科技驚傳大裁員！和沛科技員工透露，今天下午總經理兼執行長的翟本喬親自召集員工開會，宣布裁員消息，且薪水只發到今天，另會照《勞基法》發給解聘期的預告薪資。

員工透露，公司疑似因周轉不靈、錢進不來，幾乎要倒閉，所以才會在農曆年前突然大規模裁員，人數將近8成，全公司大約110至120人左右，裁員後，將只剩下2個核心小組成員。

台北市勞動局表示，目前尚未收到和沛科技的大量解僱計畫書。但若是未滿200人的公司，在60天內解雇人數達三分之一，或單日解雇20人以上，就屬於大量解雇，須在60天前通報勞動局，否則可開罰10萬至50萬元。

翟本喬今接到記者查證電話時則回應，正在撰寫新聞稿，稍晚會一致對外說明，但他並未否認此消息。

(中時)