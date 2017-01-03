中國戰略新興產業指數25日將正式發布

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新浪財經報導，來自中證指數公司和上海證券交易所的消息顯示，為全面反映中國戰略新興產業上市公司整體走勢，將於1月25日正式發佈中國戰略新興產業綜合指數、中國戰略新興產業成份指數。上述兩條指數均以2010年12月31日為基日，以1,000點為基點。

根據指數編制方案，中國戰略新興產業綜合指數選取節能環保產業、新一代資訊技術產業、生物產業、高端裝備製造產業、新能源產業、新材料產業、新能源汽車產業、數位創意產業、高技術服務業等領域的上市公司，採用自由流通股本加權方式。

中國戰略新興產業成份指數以中國戰略新興產業綜合指數樣本股為樣本空間，按照過去一年日均總市值、過去一年日均成交金額、營業收入增長率、淨資產收益率排名，並將排名指標依據等權重加權得到綜合指標，最終選取排名靠前的100檔股票作為指數樣本股。指數採用自由流通股本加權方式。

(工商)